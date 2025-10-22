Youtuber infantil é preso suspeito de estupro; veja o que se sabe

Youtuber infantil é preso suspeito de estupro; veja o que se sabeO influenciador digital João Paulo Manoel é investigado por crimes sexuais contra menores no Rio de Janeiro. Ele tem um canal voltado aos fãs de Pokémon
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira, 22, o influenciador digital João Paulo Manoel, conhecido nas redes sociais como Capitão Hunter. O youtuber é investigado por crimes sexuais contra menores de idade.
Seu canal no YouTube, voltado para o público infanto-juvenil fã da franquia Pokémon, já acumula mais de 700 mil inscritos.
O mandado de prisão foi expedido pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), no Rio de Janeiro.
De acordo com a polícia, João Paulo mantinha contato com as crianças por meio de aplicativos como Discord e em eventos de Pokémon, onde conhecia parte de seu público.
Capitão Hunter: primeira denúncia e abordagem às vítimas
A investigação começou após uma denúncia feita pela família de uma menina de 13 anos, com quem João Paulo mantinha contato online.
Segundo a Polícia Civil, a vítima conheceu o youtuber durante um evento em um shopping da zona norte do Rio de Janeiro.
Após o encontro, o influenciador teria prometido apoiar a participação da menina em competições de Pokémon, mantendo contato por meio das redes sociais.
Em depoimento, a vítima relatou que o suspeito pediu imagens íntimas em troca de produtos da franquia Pokémon. Além disso, ele teria realizado ligações de chamada de vídeo e enviado fotos inapropriadas de si próprio.
A Polícia Civil confirmou o teor das mensagens. O mesmo comportamento teria sido identificado em outro caso, envolvendo um menino de 11 anos.
Além da prisão temporária, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão e determinaram a quebra de sigilo de dados. Os aparelhos eletrônicos apreendidos nos endereços ligados a João Paulo foram encaminhados à perícia.