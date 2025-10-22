Youtuber infantil é preso suspeito de estupro; veja o que se sabe

YouTuber de Pokémon é preso por crimes sexuais contra menores de idade; confira o caso / Crédito: Reprodução / Instagram @capitaohunter

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira, 22, o influenciador digital João Paulo Manoel, conhecido nas redes sociais como Capitão Hunter. O youtuber é investigado por crimes sexuais contra menores de idade. Seu canal no YouTube, voltado para o público infanto-juvenil fã da franquia Pokémon, já acumula mais de 700 mil inscritos.

O mandado de prisão foi expedido pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), no Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, João Paulo mantinha contato com as crianças por meio de aplicativos como Discord e em eventos de Pokémon, onde conhecia parte de seu público. Leia mais Por que o Discord tem sido terreno fértil na internet para crimes de extremismo Sobre o assunto Por que o Discord tem sido terreno fértil na internet para crimes de extremismo Capitão Hunter: primeira denúncia e abordagem às vítimas A investigação começou após uma denúncia feita pela família de uma menina de 13 anos, com quem João Paulo mantinha contato online.

Segundo a Polícia Civil, a vítima conheceu o youtuber durante um evento em um shopping da zona norte do Rio de Janeiro. Após o encontro, o influenciador teria prometido apoiar a participação da menina em competições de Pokémon, mantendo contato por meio das redes sociais. Em depoimento, a vítima relatou que o suspeito pediu imagens íntimas em troca de produtos da franquia Pokémon. Além disso, ele teria realizado ligações de chamada de vídeo e enviado fotos inapropriadas de si próprio.