Por que o Discord tem sido terreno fértil na internet para crimes de extremismo

Getty Images Duzentas pessoas assistiam ao vivo no Discord a uma das cenas que até hoje está na cabeça do delegado Alesandro Barreto. Um homem segurava um cachorro com as patas e o focinho amarrados, enquanto mensagens pipocavam em tempo real pedindo mais intensidade na crueldade. No fim, o animal foi morto a tiros. "O cachorro gritando e todo mundo assistindo e falando como se fosse um jogo, como se fosse para passar de fase", diz Barreto, que é coordenador-geral do Ciberlab, órgão do Ministério da Justiça de combate aos crimes no ambiente digital.

Nos últimos dias, o Ciberlab ajudou a Polícia do Rio de Janeiro na operação contra um grupo que teria planejado no Discord um ataque contra adolescentes e pessoas LGBTs no show da cantora Lady Gaga, na praia de Copacabana. Essa não foi a primeira vez que o Discord apareceu como um elemento central em tramas de ataques —- concretizados ou não — no Brasil, muitas vezes movidos por discurso de ódio. Em abril, integrantes de comunidades no Discord passaram a ser investigados em quatro Estados por atentados contra moradores de rua. Em novembro de 2024, um homem que usava apelido de "Hitler da Bahia" em plataformas comoo o Discord foi preso acusado de crimes digitais, como estupro virtual, incentivo a automutilação, comercialização de imagens de pedofilia e violência psicológica contra mulher.

Casos como esses têm chamado a atenção de autoridades e pesquisadores que acompanham o alcance de discursos extremistas na internet. "Com certeza, hoje é a plataforma que mais preocupa", diz Tatiana Azevedo, pesquisadora independente sobre movimentos extremistas online e responsável por relatórios usados como base pelo poder público. "Em todas as plataformas, a gente tem algum tipo de coisa horrenda. O problema no Discord é que ele vem produzindo a coisa horrenda ao vivo e, a partir dali, contamina outras redes."

Levantamento da Safernet, ONG que se dedica à defesa dos direitos humanos na internet, mostra que no primeiro trimestre de 2025 o número de denúncias envolvendo o Discord aumentou 172,5 %, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os maiores aumentos foram de denúncias dos crimes de apologia e incitação a crimes contra a vida, homofobia e pornografia infantil (que inclui imagens de abuso e exploração sexual infantil). O delegado Alesandro Barreto, do Ciberlab, relata que, nos últimos anos, o Discord tem contribuído com as investigações do poder público, incluindo a produção de seus próprios alertas e parceria de treinamentos com o Ministério da Justiça.

Apesar disso, o delegado revela que, entre as denúncias que chegam ao órgão atualmente, o Discord tem sido utilizado com cada vez mais recorrência, principalmente em transmissões de cenas cruéis. "Eu chego a me questionar o quão cruel uma pessoa pode ser. A realidade é muito pior que a ficção", diz Barreto, ao comparar o que vê nas investigações com a série Adolescência, recente sucesso da Netflix. Durante a entrevista, o delegado fez questão de usar com recorrência palavras como "atrocidade", "perverso", "terror" e "barbaridade".