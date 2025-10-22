Youtuber é preso suspeito de estupro de vulnerável e pornografia infantil

O influenciador digital João Paulo Manoel, conhecido como Capitão Hunter, foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil em São Paulo, nesta quarta-feira, 22 / Crédito: Reprodução/ Instagram @capitaohunter

O influenciador digital João Paulo Manoel, 45, conhecido como Capitão Hunter, foi preso suspeito pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil no município de Santo André, estado de São Paulo, nesta quarta-feira, 22.



Captura foi feita por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) do Rio de Janeiro, com apoio de agentes paulistas.

A vítima relatou que o homem passou a pedir conteúdos de cunho sexual, como fotos íntimas, em troca de produtos colecionáveis da franquia de jogos e animações Pokémon.

Além disso, influenciador teria enviado diversas fotos inapropriadas dele para a menina. Conduta foi confirmada em conversas gravadas pela adolescente.

Abordagem contra um garoto de 11 anos teria ocorrido da mesma forma. Quem é Capitão Hunter O criminoso tem cerca de 1 milhão de seguidores nos seus perfis, onde fala principalmente sobre Pokémon. Ele é dono dos canais no YouTube: "Capitão Hunter CARTAS POKEMON" e "CAPITÃO HUNTER GAMES", acumulando 773 mil inscritos. Público-alvo é majoritariamente composto por crianças e adolescentes. João Paulo também administra uma loja, onde comercializa produtos desse universo.