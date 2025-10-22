Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Youtuber é preso suspeito de estupro de vulnerável e pornografia infantil

Crimes teriam sido cometidos contra dois adolescentes de 11 e 13 anos. Policiais civis do Rio de Janeiro e São Paulo cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão
Atualizado às Autor Kaio Pimentel
O influenciador digital João Paulo Manoel, 45, conhecido como Capitão Hunter, foi preso suspeito pelos crimes de estupro de vulnerávelprodução de conteúdo pornográfico infantil no município de Santo André, estado de São Paulo, nesta quarta-feira, 22.

Captura foi feita por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) do Rio de Janeiro, com apoio de agentes paulistas.

Conforme nota enviada ao O POVO, a Secretaria de Segurança Pública do Rio (Sesp) informou que ele é investigado pelos atos contra uma menina e um menino, com quem teve contato por meio de redes sociais e eventos.

Foram cumpridos ainda mandados de busca e apreensão. Aparelhos eletrônicos arrecadados serão periciados, por meio de quebra de sigilo de dados.

Vítimas menores de idade foram abordadas da mesma forma

Segundo a Sesp, uma adolescente de 13 anos o conheceu em um evento realizado em um shopping center, na Zona Norte da Cidade. Em seguida, o suspeito teria prometido aos pais dela que acompanharia e apoiaria sua trajetória em um jogo.

A vítima relatou que o homem passou a pedir conteúdos de cunho sexual, como fotos íntimas, em troca de produtos colecionáveis da franquia de jogos e animações Pokémon.

Além disso, influenciador teria enviado diversas fotos inapropriadas dele para a menina. Conduta foi confirmada em conversas gravadas pela adolescente.

Abordagem contra um garoto de 11 anos teria ocorrido da mesma forma. 

Quem é Capitão Hunter

O criminoso tem cerca de 1 milhão de seguidores nos seus perfis, onde fala principalmente sobre Pokémon. Ele é dono dos canais no YouTube: "Capitão Hunter CARTAS POKEMON" e "CAPITÃO HUNTER GAMES", acumulando 773 mil inscritos.

Público-alvo é majoritariamente composto por crianças e adolescentes. João Paulo também administra uma loja, onde comercializa produtos desse universo. 

Até o fechamento dessa matéria, a assessoria do influenciador não respondeu ao e-mail de contato do O POVO.

