Youtuber é preso suspeito de estupro de vulnerável e pornografia infantil

Youtuber é preso suspeito de estupro de vulnerável e pornografia infantilCrimes teriam sido cometidos contra dois adolescentes de 11 e 13 anos. Policiais civis do Rio de Janeiro e São Paulo cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão
O influenciador digital João Paulo Manoel, 45, conhecido como Capitão Hunter, foi preso suspeito pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil no município de Santo André, estado de São Paulo, nesta quarta-feira, 22.
Captura foi feita por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) do Rio de Janeiro, com apoio de agentes paulistas.
Conforme nota enviada ao O POVO, a Secretaria de Segurança Pública do Rio (Sesp) informou que ele é investigado pelos atos contra uma menina e um menino, com quem teve contato por meio de redes sociais e eventos.
Foram cumpridos ainda mandados de busca e apreensão. Aparelhos eletrônicos arrecadados serão periciados, por meio de quebra de sigilo de dados.
Leia mais
Vítimas menores de idade foram abordadas da mesma forma
Segundo a Sesp, uma adolescente de 13 anos o conheceu em um evento realizado em um shopping center, na Zona Norte da Cidade. Em seguida, o suspeito teria prometido aos pais dela que acompanharia e apoiaria sua trajetória em um jogo.
A vítima relatou que o homem passou a pedir conteúdos de cunho sexual, como fotos íntimas, em troca de produtos colecionáveis da franquia de jogos e animações Pokémon.
Violência sexual contra crianças e adolescentes; LEIA REPORTAGENS
Além disso, influenciador teria enviado diversas fotos inapropriadas dele para a menina. Conduta foi confirmada em conversas gravadas pela adolescente.
Abordagem contra um garoto de 11 anos teria ocorrido da mesma forma.
Quem é Capitão Hunter
O criminoso tem cerca de 1 milhão de seguidores nos seus perfis, onde fala principalmente sobre Pokémon. Ele é dono dos canais no YouTube: "Capitão Hunter CARTAS POKEMON" e "CAPITÃO HUNTER GAMES", acumulando 773 mil inscritos.
Público-alvo é majoritariamente composto por crianças e adolescentes. João Paulo também administra uma loja, onde comercializa produtos desse universo.
Até o fechamento dessa matéria, a assessoria do influenciador não respondeu ao e-mail de contato do O POVO.
