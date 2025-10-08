Metanol: por que cerveja e vinho raramente são contaminados?

Vinho e cerveja têm rara probabilidade de ter metanol / Crédito: Aurélio Alves e Júlio Caesar

Os recentes casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas reacenderam a preocupação com a segurança do consumo de produtos adulterados no Brasil. A substância, altamente tóxica para o organismo humano, pode causar cegueira, insuficiência respiratória e até a morte quando ingerida em pequenas quantidades.

Embora o problema seja mais comumente associado a destilados falsificados, especialistas alertam que o risco de contaminação também existe, em menor escala, para vinhos e cervejas, especialmente quando a procedência das bebidas é desconhecida. Metanol: o que é e como pode surgir? O metanol é um tipo de álcool diferente do etanol, usado naturalmente na fermentação de bebidas. Incolor e inodoro, ele é tóxico mesmo em pequenas doses e não altera o sabor, o que torna a detecção difícil a olho nu. Seu consumo acidental ocorre principalmente em bebidas adulteradas, quando é adicionado de forma criminosa para elevar o teor alcoólico e reduzir custos de produção.

A presença natural de metanol pode ocorrer em processos de fermentação de frutas e vegetais ricos em pectina, mas, conforme especialistas, as quantidades produzidas em condições adequadas são seguras. O sommelier e proprietário da Enoteca Ferrari, Marco Ferrari, explica que, no caso dos vinhos, a formação de metanol ocorre naturalmente em pequenas quantidades durante a fermentação do mosto Líquido que fermenta e dá origem à bebida alcoólica , a partir das pectinas presentes nas cascas das uvas. >>Acesse o canal Últimas Notícias do O POVO no Whatsapp e fique bem informado

“No processo de fermentação do mosto é possível que uma parte do álcool obtido seja metanol, porém, mediante uma fácil operação de controle que o enólogo executa durante o processo, esses limites são verificados e diminuídos”, afirma. Segundo Ferrari, o limite máximo de metanol permitido em vinhos é regulamentado por lei: 400 miligramas por litro para tintos e 250 miligramas por litro para brancos e rosés. “Qualquer quantidade acima desse limite é considerada tóxica para o consumo humano”, ressalta. Para ele, o risco real está nas bebidas de origem duvidosa. “Quando o vinho não tem procedência garantida, tudo, literalmente tudo, pode acontecer”, alerta o sommelier, reforçando que a compra em lojas especializadas e a verificação do registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) são as principais formas de evitar problemas.