Metanol em bebidas: o que se sabe sobre casos em SP

Os casos de intoxicação por metanol, no geral, estão associados à população em situação de rua que ingere álcool em postos de gasolina adulterados com a substância. / Crédito: Reprodução/Freepik

Duas pessoas morreram e outras oito foram hospitalizadas após ingerirem bebidas alcoólicas adulteradas com metanol em diferentes cidades de São Paulo. Segundo o Centro de Vigilância Sanitária (CVS), desde junho já foram confirmados seis casos de intoxicação, com duas mortes, além de dez ocorrências sob investigação.

Não é destinado ao consumo humano e, em pequenas quantidades, pode causar intoxicação grave, lesões neurológicas e até a morte. Entre 12 e 24 horas após a ingestão, os sintomas podem incluir dor abdominal, náusea, vômito, cefaleia, confusão mental e visão turva — que pode evoluir para cegueira irreversível. Como identificar bebida adulterada com metanol? É difícil reconhecer a adulteração apenas pelo sabor ou pelo cheiro.

No entanto, sinais de alerta incluem preços muito abaixo do mercado, erros grosseiros nos rótulos, lacres danificados e odor semelhante a solventes. As autoridades orientam que os consumidores adquiram apenas bebidas de fabricantes legalizados, com rótulo, selo fiscal e lacre de segurança.