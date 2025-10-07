Metanol é detectado no sangue do rapper Hungria, diz novo laudo

Exames confirmam presença de metanol no sangue do rapper Hungria; laudo contradiz declaração do Ministério da Saúde / Crédito: Reprodução/ Instagram

A assessoria do rapper Hungria informou, nesta terça-feira, 7, que exames laboratoriais confirmaram a presença de metanol no sangue do cantor. O resultado contradiz a declaração feita pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que havia afirmado um dia antes que não havia indícios da substância nos testes realizados.

Leia Também| O que se sabe sobre os casos suspeitos de intoxicação por metanol no Ceará? Segundo o comunicado oficial, o exame foi feito pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, e liberado em 6 de outubro. O resultado apontou 0,54 mg/dL de metanol no sangue — valor acima do limite de referência, que é de até 0,25 mg/dL. Apesar disso, o índice representa apenas 2,7% da concentração mínima para que uma intoxicação seja oficialmente diagnosticada, de acordo com parâmetros médicos (a partir de 20 mg/dL). A assessoria do artista afirma que o resultado confirma exposição à substância e que a equipe médica aguarda os exames de contraprova. Com base no novo laudo, o caso volta a ser considerado suspeito de intoxicação por metanol, mesmo após o Ministério da Saúde ter retirado o nome do cantor da lista de ocorrências no Distrito Federal.

Até a tarde desta terça, os órgãos oficiais não haviam esclarecido o motivo da divergência entre os resultados. Hungria internado após tomar bebida supostamente adulterada Hungria foi internado em Brasília no fim de setembro, após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por álcool adulterado. Ele recebeu tratamento com antídoto e passou por hemodiálise precoce, segundo informou o médico responsável, Leandro Machado. O cantor permaneceu internado por quatro dias e já recebeu alta hospitalar. De acordo com a equipe médica, o artista respondeu bem ao tratamento e segue em boa recuperação, retomando gradualmente sua agenda de shows.