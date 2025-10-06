Acidentes com aviões pequenos no Brasil; entenda os motivos

Acidentes envolvendo queda de aviões de pequeno porte aumentam no País. / Crédito: Reprodução/GP1

Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um crescimento no número de acidentes envolvendo aviões de pequeno porte, aeronaves particulares, agrícolas e de uso executivo, o que acendeu alertas sobre segurança, regulação e infraestrutura. Nesse domingo, 6, um avião de pequeno porte caiu na região metropolitana de São Luís. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), cinco pessoas que estavam na aeronave ficaram feridas. Não houve registro de mortes.

Em 23 de setembro último, no Pantanal do Mato Grosso do Sul, um acidente mais grave matou quatro pessoas, entre elas um arquiteto chinês renomado e dois cinegrafistas. Estatísticas recentes que mostram que esse tipo de acidente está realmente se tornando mais frequente. De acordo com dados da Força Aérea Brasileira (FAB), em 2024 foram contabilizados 175 acidentes com 153 vítimas fatais: os piores números da última década. Segundo entidades e especialistas, esse salto alerta para fragilidades estruturais, operacionais e culturais que envolvem o segmento da aviação geral, e demanda mais atenção para prevenir novas tragédias. Leia mais Kongjian Yu: quem era o arquiteto chinês morto em acidente de avião no MS Sobre o assunto Kongjian Yu: quem era o arquiteto chinês morto em acidente de avião no MS

Acidentes com aviões de pequeno porte em números Dados do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), unidade da FAB, apontam que em 2024 ocorreram 175 acidentes aéreos, com 152 mortes: maior número nos últimos dez anos nesse tipo de registro. Para comparação, em 2022 foram 138 acidentes com 49 óbitos, e em 2023, 155 acidentes com 77 mortes. A aviação executiva, ou geral, que engloba aviões que não operam sob regime de linha aérea regular ou militar concentra a maioria dos casos. Grande parte desses acidentes envolvem aeronaves particulares, agrícolas ou de uso exclusivo de seus donos, que não operam sob os mesmos padrões rigorosos de fiscalização e estrutura das companhias aéreas comerciais. Também se observa que, do total de acidentes registrados entre janeiro de 2015 e recentemente, quase metade ocorreu com aviação privada, não comercial.

Por que está aumentando os acidentes com aviões pequenos? 1. Expansão da frota de aviação geral Uma das hipóteses mais frequentes é a de que, estatisticamente, a maior frota acaba gerando mais exposições ao risco. Segundo César Espíndola, piloto privado, jornalista e advogado especialista em Direito Aeronáutico, o crescimento da aviação geral precisa ser acompanhado de reforços na infraestrutura e no preparo dos operadores. “Os aeródromos que conheço no Nordeste ainda têm limitações sérias, como pistas sem pavimentação adequada, ausência de balizamento noturno e pouca estrutura de apoio à navegação. Isso exige um preparo maior do piloto, especialmente em condições ruins de visibilidade”, pontua Espíndola.