INSS faz mutirão de perícia em 35 cidades; veja locais

. O Ministério da Previdência Social calcula que cerca de 5 mil pessoas serão beneficiadas.

A maior parte dos atendimentos será feita por meio de telemedicina (perícia conectada), o que deve ampliar o acesso da população, especialmente em regiões com escassez de peritos.

A iniciativa tem como objetivo reduzir o tempo de espera e evitar que os segurados enfrentem longo deslocamento.

Serão realizadas perícias iniciais para Benefício por Incapacidade Temporária, o antigo auxílio-doença, e também avaliações médicas de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e nas revisões desses benefícios assistenciais.

Os atendimentos serão exclusivamente para segurados que já haviam agendado a perícia e estão na fila de espera.