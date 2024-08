Veja o que se sabe até o momento sobre acidente com avião da Voepass

Dos 58 passageiros do voo da Voepass, quatro eram empresários cearenses , que haviam viajado para Cascavel, no Paraná.

O voo 2283 transportava 58 passageiros e quatro tripulantes. Ninguém sobreviveu à queda da aeronave, tornando-se o acidente mais letal da aviação comercial brasileira desde o acidente ocorrido com um avião da Tam, em julho de 2007, quando 199 pessoas morreram. Naquela ocasião, uma aeronave da empresa chocou-se contra um prédio quando tentava posar no aeroporto de Congonhas.

No início da tarde da última sexta-feira, 9, um avião da Voepass, que saiu de Cascavel (PR) e tinha como destino o aeroporto de Guarulhos (SP), caiu na cidade de Vinhedos, no interior de São Paulo, a cerca de 80 km do destino.



De acordo com o brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), as investigações sobre as causas do acidente da Voepass foram iniciadas após a tragédia. Ele classificou o acidente como “complexo e catastrófico”.



Em entrevista coletiva concedida às 20h desta sexta, 9, a Voepass disse estar consternada com a tragédia e cooperando com as autoridades para identificar as causas do acidente.



Eduardo Busch, CEO da companhia aérea, lamentou as mortes e afirmou que toda tripulação do avião era experiente. Ele também reiterou que tudo que tem circulado nas redes sociais é especulação.