O que são as 'cidades-esponja', criadas pelo arquiteto chinês Kongjian Yu, morto em acidente de avião no Pantanal

Turenscape Kongjian Yu defendia o uso de suas técnicas no Brasil A morte no Brasil do arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado o pai do conceito das cidades-esponja, foi confirmada nesta quarta-feira (24/9). Ele e mais três pessoas estavam a bordo de uma aeronave que caiu na zona rural de Aquidauana, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Yu era um dos urbanistas mais importantes da China e decano da prestigiosa faculdade de arquitetura e paisagismo da Universidade de Pequim. Ele estava no Brasil para participar da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo 2025 e gravar um documentário.

Segundo pessoas próximas ao arquiteto, ele também tinha grande desejo de conhecer o Pantanal e usar os conhecimentos obtidos na região para desenvolver ainda mais seu trabalho. A técnica das cidades-esponja, idealizada pelo arquiteto chinês, usa a vegetação natural e o desenho de rios e córregos para revitalizar paisagens urbanas e evitar eventos extremos, como enchentes. O conceito já foi aplicado pela equipe de Yu em diversas cidades na China e também na Tailândia, Indonésia e Rússia — e por outros arquitetos em todo o mundo. Kongjian Yu chegou a defender também o uso de suas técnicas no Brasil, que entre 2020 e 2023 passou por 7.539 desastres climáticos causados por chuvas intensas

"Funciona em qualquer lugar. As cidades-esponja são uma solução para climas extremos, onde quer que eles estejam", disse em entrevista à BBC Brasil após as históricas inundações no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. "E o Brasil pode se dar muito bem com elas, porque tem muitas áreas naturais, o que dá mais espaço para a água escoar." TURENSCAPE Rio Wujiang em Zhejiang, na China, com as margens recentemente reformadas 'Não lute contra a água' E se uma enchente pudesse ser algo que pudéssemos abraçar em vez de temer? Esta é a ideia central da cidade-esponja de Yu.

A gestão convencional das águas de enchentes envolve a construção de canos ou drenagens para conduzir a água da forma mais rápida possível ou o reforço das margens do rio com concreto, para garantir que elas não transbordem. Mas uma cidade-esponja faz o contrário. Ela procura absorver a água da chuva e retardar o escoamento pela superfície. O processo desenvolvido por Kongjian Yu se baseia em três grandes estratégias. A primeira passa por reter a água assim que ela toca o solo, por meio de grandes áreas permeáveis e porosas.

Da mesma forma que uma esponja com muitos orifícios, a cidade deve conter a chuva com lagos artificiais e áreas de açude alimentados naturalmente ou por canos que ajudam a escoar a água de rios e represas. Telhados e fachadas verdes, assim como valas com áreas verdes com camadas de solo permeáveis ​​por baixo também são usadas para esse propósito. Em seguida, o arquiteto aconselha pensar no manejo da água coletada. Isto é, desacelerar o fluxo d'água. Em vez de tentar canalizar a água rapidamente para longe em linhas retas, rios tortuosos com vegetação ou várzeas reduzem a velocidade da água.