Kongjian Yu: quem era o arquiteto morto em queda de avião

Kongjian Yu: quem era o arquiteto chinês morto em acidente de avião no MSArquiteto chinês era referência mundial em soluções urbanas sustentáveis e estava em missão quando a aeronave caiu. Saiba mais sobre ele e como aconteceu o acidente
O arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu, mundialmente reconhecido por idealizar o conceito das chamadas cidades-esponja, morreu em um acidente aéreo no Pantanal de Mato Grosso do Sul.
A queda da aeronave, que transportava mais três pessoas, ocorreu na noite dessa terça-feira, 23, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Não houve sobreviventes.
Quem foi Kongjian Yu
Nascido em 1963, na vila de Dongyu, província de Zhejiang, Kongjian Yu cresceu em uma família de agricultores.
Essa vivência inspirou seu olhar para a relação entre a vida urbana e os recursos naturais. Ele se formou na Universidade Florestal de Pequim e concluiu doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
Professor na Universidade de Pequim, Yu também fundou e dirigiu a Turenscape, um dos maiores escritórios de arquitetura paisagística do mundo, criado em 1998.
Seus projetos se espalham por mais de 70 cidades e ajudaram a moldar políticas urbanas sustentáveis na China.
Presença do arquiteto Kongjian Yu no Brasil
Poucos dias antes do acidente, Kongjian Yu esteve em São Paulo, onde foi uma das atrações da Bienal de Arquitetura.
Ele palestrou na abertura do evento, no dia 19 de setembro, e depois seguiu para o Pantanal. Segundo o g1 Mato Grosso do Sul, Yu também participava das gravações de um documentário sobre as cidades-esponja.
Em entrevista ao programa Fantástico, no ano passado, Yu explicou como sua infância no campo influenciou sua trajetória: “Vivi 17 anos como agricultor, isso me ensinou como trabalhar com a natureza”.
O conceito das cidades-esponja
Yu ganhou reconhecimento global ao desenvolver o conceito de “cidades-esponja”, que propõe soluções baseadas na natureza para enfrentar enchentes urbanas.
A ideia é permitir que o ambiente urbano absorva, filtre e reutilize a água da chuva, reduzindo a dependência de estruturas rígidas como dutos e bombas.
A proposta ganhou força após uma tragédia em Pequim, em 2012, quando fortes chuvas causaram a morte de quase 80 pessoas.
Na ocasião, Yu destacou como soluções ancestrais, como o sistema de drenagem da Cidade Proibida, resistiram às tempestades, enquanto os métodos modernos falharam. Desde então, a China investe fortemente em projetos inspirados por sua visão.
Como foi o acidente de avião no MS
Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião de pequeno porte caiu ao lado da pista de pouso da Fazenda Barra Mansa, uma área turística da região conhecida por receber visitantes nacionais e estrangeiros.
Testemunhas relataram que a aeronave tentou arremeter, mas acabou explodindo após atingir o solo.
Equipes utilizaram trator e caminhão-pipa para combater o fogo causado pelo impacto. O modelo era um Cessna, prefixo PT-BAN. Conforme a polícia, as vítimas ficaram carbonizadas.
Além de Kongjian Yu, morreram no acidente:
- o piloto e proprietário do avião, Marcelo Pereira de Barros;
- o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz; e
- o diretor de cinema Rubens Crispim Jr.