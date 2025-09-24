Kongjian Yu: quem era o arquiteto morto em queda de avião

Criador das "cidades-esponja": conheça arquiteto que morreu em acidente de avião em MS / Crédito: Kongjian Yu/Turenscape/Agência Fapesp

O arquiteto e paisagista chinês Kongjian Yu, mundialmente reconhecido por idealizar o conceito das chamadas cidades-esponja, morreu em um acidente aéreo no Pantanal de Mato Grosso do Sul. A queda da aeronave, que transportava mais três pessoas, ocorreu na noite dessa terça-feira, 23, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Não houve sobreviventes.



Quem foi Kongjian Yu Nascido em 1963, na vila de Dongyu, província de Zhejiang, Kongjian Yu cresceu em uma família de agricultores. Essa vivência inspirou seu olhar para a relação entre a vida urbana e os recursos naturais. Ele se formou na Universidade Florestal de Pequim e concluiu doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Professor na Universidade de Pequim, Yu também fundou e dirigiu a Turenscape, um dos maiores escritórios de arquitetura paisagística do mundo, criado em 1998.

Ele palestrou na abertura do evento, no dia 19 de setembro, e depois seguiu para o Pantanal. Segundo o g1 Mato Grosso do Sul, Yu também participava das gravações de um documentário sobre as cidades-esponja. Em entrevista ao programa Fantástico, no ano passado, Yu explicou como sua infância no campo influenciou sua trajetória: "Vivi 17 anos como agricultor, isso me ensinou como trabalhar com a natureza".

O conceito das cidades-esponja Yu ganhou reconhecimento global ao desenvolver o conceito de “cidades-esponja”, que propõe soluções baseadas na natureza para enfrentar enchentes urbanas. A ideia é permitir que o ambiente urbano absorva, filtre e reutilize a água da chuva, reduzindo a dependência de estruturas rígidas como dutos e bombas. A proposta ganhou força após uma tragédia em Pequim, em 2012, quando fortes chuvas causaram a morte de quase 80 pessoas.