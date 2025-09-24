Avião cai e deixa quatro mortos: piloto, dois cineastas e arquiteto chinês renomado

Avião cai e deixa quatro mortos. As causas do acidente ainda serão investigadas / Crédito: Reprodução/ Polícia Civil-MS

Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na noite de terça-feira, 23, e deixou quatro pessoas mortas, sendo uma delas um dos maiores arquitetos do mundo, o chinês Kongjian Yu. LEIA MAIS | Derrubada da Floresta do Aeroporto ocorreu antes de fim da avaliação do Ibama

