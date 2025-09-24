Avião cai e deixa quatro mortos: piloto, dois cineastas e arquiteto chinês renomado

Avião cai e deixa quatro mortos: piloto, dois cineastas e arquiteto chinês renomadoEntre as vítimas da queda do avião está Kongjian Yu, considerado um dos maiores arquitetos do mundo. As causas do acidente ainda serão investigadas
Um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na noite de terça-feira, 23, e deixou quatro pessoas mortas, sendo uma delas um dos maiores arquitetos do mundo, o chinês Kongjian Yu.
As causas do acidente ainda serão investigadas, conforme as apurações do G1 Mato Grosso do Sul. As quatro vítimas foram identificadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Civil.
Entre as vítimas está o arquiteto chinês, Kongjian Yu, e os cineastas documentaristas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr.
O piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, também foi a óbito após a queda da aeronave.
O local do acidente é uma área turística e já foi uma das locações da gravação da novela Pantanal, da TV Globo.