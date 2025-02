Avião de pequeno porte cai na Zona Oeste de São Paulo

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 7. Durante a queda, a aeronave atingiu um ônibus que trafegava no local. Foram encontrados dois corpos carbonizados dentro do avião

Em imagens capturadas por vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver uma grande nuvem de fumaça cercando o local da queda, além das chamas. Por conta do acidente, 10 linhas de ônibus estão sendo desviadas na região da av. Marquês de São Vicente, Barra Funda, de acordo com a Prefeitura de São Paulo.

Conforme divulgado pelo g1, o Corpo de Bombeiros informou que foram encontrados dois corpos carbonizados dentro do avião. Um motociclista que passava pela região teria sido atingido por destroços. Além dele, outras quatro pessoas, incluindo o motorista do ônibus, foram socorridas com ferimentos e encaminhadas ao hospital.

A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS) está atuando no local com quatro ambulâncias e 20 profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), conforme divulgado pela Prefeitura.

Até o momento, três vítimas com ferimentos leves foram atendidas. Uma delas, do sexo feminino, foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal (PSM) Santana e se encontra estável. A secretaria informa ainda que apura informações sobre o quadro dos demais envolvidos no acidente.