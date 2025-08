Falha no avião da Voepass foi omitida por empresa, diz ex-funcionário

Acidente com avião da Voepass em Vinhedo, São Paulo, deixou 62 pessoas mortas / Crédito: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

Uma falha no avião da Voepass que matou 62 pessoas em São Paulo em agosto do ano passado foi omitida pela empresa antes do voo acontecer. A informação foi confirmada por um ex-funcionário ao portal G1, quase um ano depois do acidente. Ele trabalhava na área de manutenção da Voepass e estava no hangar — galpão onde as aeronaves são estacionadas para manutenção antes do próximo voo — na madrugada do dia em que o acidente aconteceu.

Seu relato dizia que o último piloto que conduziu a aeronave naquela noite informou que o avião estava com problemas no sistema de degelo. Leia também | O POVO News: Queda de avião da VoePass: Cenipa obtém dados e áudios das caixas pretas

“Essa aeronave nunca tinha apresentado esse tipo de falha, né? Só que no dia do acidente, quando essa aeronave chegou de Guarulhos para Ribeirão, ela foi reportada verbalmente pelo comandante que trouxe ela, reportou para o mecânico que foi buscar a aeronave no pátio. Ele acionava e ela desarmava. Coisa que não poderia acontecer”, disse. Ao invés de registrar a falha no diário de bordo técnico, o piloto informou apenas verbalmente. Por isso, a manutenção foi ignorada pela equipe do hangar na madrugada daquele dia.

“O próprio líder questionou, falou: 'bom, se ele não reportou em livro, não tem pane na aeronave', que esse era o legado da empresa. Se o comandante reporta, tem ação de manutenção. Se não reportou, eles não vão perder tempo com nada que ele falar, entendeu?", declarou. Sistema é obrigatório para segurança do voo O sistema de degelo funciona como uma bolsa que enche e esvazia durante o voo, quebrando as camadas de gelo que se formam na parte da frente da asa. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o bom funcionamento do equipamento é obrigatório e necessário para que o voo siga em segurança em casos de formação de gelo.