Avião de pequeno porte cai em Ubatuba, litoral de São Paulo

Avião de pequeno porte passou da pista de pouso e parou na praia / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um avião de pequeno porte caiu em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 9. A prefeitura da cidade confirmou que a aeronave saiu da pista do aeroporto e foi em direção ao mar. Foi confirmada a morte do piloto. O acidente aconteceu na praia de Itaguá, próximo ao aeroporto da cidade. O avião também atingiu pessoas que estava em uma pista de skate, na orla. As condições meteorológicas não eram favoráveis no momento.

Ao todo, foram sete vítimas, sendo cinco que estavam no avião — três adultos e duas crianças —, e duas que estavam na orla no momento do ocorrido, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Ubatuba.

Profissionais de Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Segurança, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar já estão no local fazendo a retirada das vítimas. Investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) também foram acionados para realizar a verificação de danos e levantamento de informações para a investigação. Avião de pequeno porte cai em Ubatuba: chuva pode ter ocasionado acidente Segundo a Prefeitura, a aeronave saiu do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás (SWME), com cinco pessoas e tentou pousar em Ubatuba. Mas as condições meteorológicas eram "degradadas, com chuva e pista molhada".



O trânsito no local do acidente sofreu alterações. Motoristas que passam pelo local, no início da avenida Iperoig, devem ficar atentos aos desvios. LEIA TAMBÉM | Número de mortes no Brasil por acidente aéreo em 2024 é o maior em onze anos Avião de pequeno porte cai em Ubatuba: vítimas foram encaminhadas ao hospital Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista, atravessou o alambrado da Cabeceira 09 e atingiu uma mulher e uma criança. Ambas estão com vida.

Foram resgatadas quatro pessoas do avião, sendo um casal e duas crianças. O piloto ficou preso às ferragens e veio a óbito.

Segundo informações da Santa Casa, há cinco vítimas no hospital (3 adultos e duas crianças), elas estão estáveis e em atendimento. Dentre os três adultos, um dos pacientes não estava na aeronave. Avião de pequeno porte cai em Ubatuba: aeronave estava em situação regular O avião acidentado é um bimotor a jato modelo Cessna Citation. A aeronave tem capacidade para oito pessoas, sendo um tripulante. Os proprietários da aeronave eram Nelvo Fries e Maria Gertrudes Fries.