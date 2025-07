Implante contraceptivo mais eficaz será oferecido no SUS; entenda

Com alta eficácia e longa duração, o Implanon será usado para prevenir gravidez indesejada. O produto pode chegar a R$ 4 mil / Crédito: Reprodução/ Ministério da Saúde

O implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, conhecido como Implanon, será disponibilizado pelo Ministério da Saúde (MS) no Sistema Único de Saúde (SUS). A decisão foi tomada durante a reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) na tarde dessa quarta-feira, 2. Casos de gravidez na adolescência caem 45% no Ceará em 10 anos; SAIBA



Até 2026, objetivo é distribuir 1,8 milhão de dispositivos, sendo 500 mil aparelhos ainda em 2025. O investimento será de aproximadamente R$ 245 milhões. Atualmente, o produto custa entre R$ 2 mil e R$ 4 mil.

Além de prevenção, o acesso a contraceptivo também contribui para a redução da mortalidade materna, em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Razão de mortalidade materna em Fortaleza tem redução de 65,6% entre 2021 e 2022; VEJA O Ministério da Saúde assumiu o compromisso de reduzir em 25% a mortalidade materna geral e em 50%, entre mulheres negras até 2027.

"Essa decisão chega como uma política pública para transformar vidas. É mais um método e representa um avanço nas ações de fortalecimento do planejamento sexual e reprodutivo no País, que deve ser ofertado a todas as pessoas pelo SUS", garante a secretária de Atenção Primária à Saúde da Órgão, Ana Luiza Caldas. Sobre o método contraceptivo Implanon O implante subdérmico não urge intervenções durante três anos. Após esse tempo, o item deve ser retirado e, se houver interesse, um novo modelo pode ser inserido imediatamente pelo próprio SUS. Mesmo assim, a fertilidade retorna após a remoção. Entre os contraceptivos atualmente oferecidos no Sistema, apenas o Dispositivo Intrauterino (DIU) de cobre é classificado como Larc — sigla em inglês para Contraceptivos Reversíveis de Longa Duração.