Homem que feriu empresário com copo de vidro é denunciado pelo Ministério Público

Ticiano Alves de Carvalho foi denunciado criminalmente pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por lesão corporal gravíssima após ferir o rosto de um empresário com um copo de vidro durante uma festa .

O documento do MPCE requer fixação de valor em reparação dos danos morais, patrimoniais e estéticos que a vítima, o empresário Bruno Paranaiba Ruguê, sofreu, além dos danos psicológicos e financeiros.

No processo, texto conta que por volta das 22 horas do dia 7 de junho, em um condomínio localizado no bairro Parque Iracema, o denunciado feriu o rosto de Bruno com um copo de vidro, resultando em uma sutura com 62 pontos.

Conforme a denúncia, a vítima recolhia os produtos usados para a produção de coquetéis quando o acusado, visivelmente embreagado, exigiu que Bruno lhe servisse uma cerveja. Bruno, por sua vez, disse que estava responsável apenas pelos drinks, e pediu que Ticiano procurasse um graçom.