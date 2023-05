Razão de mortalidade materna em Fortaleza tem redução de 65,6% entre 2021 e 2022

A Razão de Mortalidade Materna (RMM) em Fortaleza apresentou queda significativa entre 2021 e 2022: índice caiu de 78,9 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos para 27,1. O que representa diferença de 65,6%. Nos anos de 2020 e 2021, o índice aumentou de forma alarmante em razão da pandemia de Covid-19. Conforme Lea Dias, assessora técnica da Saúde da Mulher da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), isso se deu pelo atraso da priorização da vacinação das gestantes e puérperas.

No Ceará, conforme a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), também houve redução entre 2021 e 2022: de 109,3 para 77,3. O dado da RMM é obtido pela relação entre o número de óbitos maternos, a quantidade de nascidos vivos durante o ano em determinado local, multiplicado por 100 mil.

Índice considera mortes por causas ligadas à gestação, parto e puerpério — até 42 dias após o parto. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2030, a proporção deste dado deve ser de 30, conforme a pactuação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Veja a RMM em Fortaleza nos últimos cinco anos:

2018: 30,8

2019: 43,4

2020: 100

2021: 78,9

2022: 27,1

Veja a RMM no Ceará nos últimos cinco anos:

2018 – 63,9

2019 – 57,3

2020 – 96,8

2021 – 109,3

2022 – 77,3

Lea Dias explica que os óbitos maternos diretos estão relacionados aos casos nos quais a gestante desenvolve alguma doença durante a gravidez que a leva à morte, como hipertensão, hemorragia. Os óbitos por causas obstétricas indiretas ocorrem quando a mulher já tem alguma patologia, como uma doença cardíaca, que foi agravada pela gravidez e causou a morte.

A assessora técnica afirma que o o impacto da Covid-19 nos óbitos de gestantes e puérperas foi grande porque esse grupo não foi priorizado durante o atendimento dos infectados com o vírus tampouco na campanha de vacinação nas diretrizes do Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde incluiu grávidas e puérperas no Programa Nacional de Vacinação (PNI) em abril de 2021, porém, em maio, aconselhou a suspensão temporária da vacinação de gestantes sem comorbidades. Grupo foi incluindo novamente em julho do mesmo ano.

Ações para diminuir a mortalidade materna em Fortaleza

A assessora técnica de da Saúde da Mulher da SMS o conceito das "três demoras" que são evitadas quando se trabalha com óbito materno. A primeira está relacionada à paciente. "Se sente algo em casa, demora a decidir procurar o serviço de saúde". A segunda demora é o acesso, procura atendimento, mas é longe da residência ou não tem transporte, por exemplo.

A terceira demora é a da assistência no hospital. A gestante, procura, chega no local mas demora a ser atendida, ter diagnóstico. "Existem algumas medidas que a gente trabalha para minimizar essa demora. No pré-natal, nos grupos de gestantes, alertar a mulher sobre os sinais de risco, como pressão alta, sangramento", explica.

Além disso, preparação inclui orientar a paciente para que saiba quando procurar a maternidade de referência onde vai ter o bebê e qual procurar se tiver intercorrência "para minimizar a peregrinação da gestante".

Ela detalha ainda que a classificação de risco nas emergências obstétricas não atende critério de chegada, mas pelo risco que a paciente apresenta. "Capacitação, institucionalização de protocolos assistenciais para diminuir as demoras", acrescenta.