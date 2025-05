Mãe de aluna agride e arranca cabelos de diretora de escola na Bahia

Imagens de câmera de segurança mostram a mãe agredindo a profissional, mesmo a vítima caída no chão. Agressora e vítima contam versões diferentes do caso

A mãe de uma aluna agrediu e arrancou fios de cabelo da diretora do Centro Municipal de Educação Infantil Semente do Amanhã, em Salvador (BA). Câmeras de segurança registraram o ocorrido, nessa quarta-feira, 30.

Segundo o G1 Bahia, as imagens mostram a mulher entregando um bebê para uma pessoa, depois conferindo golpes e empurrões na profissional, que cai no chão. A mãe continua a agredir a educadora, mesmo caída. Vítima bateu a cabeça e o cotovelo no chão, além dos cabelos arrancados.