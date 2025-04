Pecuarista morre ao capotar BMW durante evento de corrida de luxo

O pecuarista Wilson, conhecido como Coelho Neto, participava do Driver Top Speed 2025 / Crédito: Reprodução/ redes sociais

O pecuarista Wilson Araújo Coelho morreu no último sábado, 26, durante corrida amadora de carros de luxo, em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo. A vítima, um empresário de 48 anos, pilotava uma BMW no momento da batida. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

O pecuarista Wilson, conhecido como Coelho Neto, participava do Driver Top Speed 2025, programação que era realizado na pista de pousos e decolagens da empresa Embraer. Após a primeira volta do circuito, Coelho Neto colidiu com outros participantes, segundo organização do evento. Os outros dois pilotos envolvidos no transtorno tiveram apenas ferimentos leves, segundo responsáveis pela corrida. "Apesar do atendimento imediato da UTI móvel, ele não resistiu aos ferimentos", diz a nota oficial da empresa. O evento afirma adotar "rígidos padrões de segurança", complementou. LEIA TAMBÉM | Carro derruba muro de casa em acidente de trânsito em Fortaleza; veja vídeo

Quem era Wilson Araújo Coelho Wilson Araújo Coelho morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele era casado e tinha dois filhos. Integrante de uma família com influência política no estado, o homem de 48 anos era empresário no ramo do agronegócio. O deputado estadual Jamilson Name (PSDB-MS) lamentou a morte do pecuarista. "Deixa um legado de trabalho, amizade e respeito na comunidade de Campo Grande (MS), onde sempre foi reconhecido pelo seu espírito empreendedor e pela dedicação à família e aos amigos", comentou em publicação.