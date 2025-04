Supostos fios de cabelo de Carlo Acutis, o "padroeiro da internet", são leiloados por até R$ 13 mil

Segundo o Direito Canônico da Igreja Católica , é proibida a comercialização de relíquias. Estas devem ser doadas de forma gratuita pelos bispos . Sorrentino completou, afirmando que "no máximo, as relíquias são doadas aos santuários de origem".

O vendedor organizou um leilão on-line no qual os lances chegaram próximos de R$ 13 mil (2.200 dólares estadunidenses, na cotação do dia 8 de abril de 2025). As informações são da CNN.

Por sua vez, itens como o coraçã o e outros órgãos internos só podem ser doados com a permissão do Vaticano, e não deve haver transações financeiras para isso.

Ele foi sepultado na cidade de Assis, a 178 km de Roma, conforme sua própria vontade. Em 2019, o corpo do jovem foi exumado, tratado com processos de embalsamamento e transferido para a Igreja de Santa Maria Maggiore, sendo exposto à veneração pública.

Matheus, ao centro, sofria de uma doença rara chamada "pâncreas anular". A cura do rapaz foi atribuída a um milagre de Carlo Acutis. Crédito: Reprodução/Vatican News

Durante uma missa na Capela de Nossa Senhora Aparecida, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, no momento da bênção aos enfermos, Matheus, acompanhado do avô, tocou em um pedaço de tecido com o sangue de Carlo Acutis e falou: "Parar de vomitar".

A partir de então, ele parou de sofrer com as crises de vômito. No ano seguinte, a família da criança mandou fazer novos exames, e foi constatada a cura.