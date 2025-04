Após três anos desaparecido, baiano é encontrado na Costa Rica

Marisvaldo dos Santos Silva sofre de esquizofrenia e sua mãe acredita que a falta do uso do medicamento pode ter contribuído para a saída repentina

Após quase três anos desaparecido, o baiano Marisvaldo dos Santos Silva , de 32 anos, deve desembarcar em São Paulo na noite deste domingo, 20. Ele foi visto pela última vez quando saiu da casa de seu irmão para andar de bicicleta em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, e foi encontrado na Costa Rica. A informação é do Portal G1 Bahia.

Ele foi encontrado no dia 21 de fevereiro deste ano, quando a Polícia Federal informou à família sobre a localização. Ele foi localizado tentando entrar na Costa Rica sem sua documentação. Desde esse dia, o Itamaraty trabalha para trazê-lo de volta ao Brasil.

O rapaz deve voltar sozinho de ônibus para Salvador, sem previsão de quando ele estará com a família – que não conseguiu arrecadar o valor suficiente para que um deles fosse até São Paulo e o acompanhasse até em casa. Conforme a família disse ao G1 Bahia que ele está lúcido.

Em 2020, quando a pandemia começou, ele teria saído de bicicleta e só foi encontrado dias depois no estado do Espírito Santo. Sua mãe acredita que a falta do uso da medicação para esquizofrenia pode ter sido o estopim para que ele saísse de casa mais uma vez.