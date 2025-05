Trabalhador forçado a tatuar iniciais dos patrões pode ser indenizado em 1,3 mi

/ Crédito: Reprodução/Ministério do Trabalho e Emprego

Além da anotação do contrato entre 2016 e 2025 na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da vítima, a ação pediu que os acusados paguem:

O Ministério Público do Trabalho ( MPT ) solicitou, em ação civil pública divulgada na segunda-feira, 28, indenização de R$ 1,3 milhão para um trabalhador mantido em situação deteriorante e análoga à escravidão por três homens, em Planura, município no interior de Minas Gerais .

As vítimas estavam em situação de vulnerabilidade socioeconômica e afetiva , de modo que os três homens, de 57, 40 e 24 anos, estabeleciam laços de confiança e, na sequência, as submetiam às condições abusivas.

Os três homens presos pela PF em Planura eram um contador, um professor e um administrador, que formam um trisal . Segundo informações do G1 Triângulo e Alto Parnaíba, eles miravam pessoas LGBTQIA+ .

O homem de 32 anos mencionado na ação pública do MPT é homossexual e foi forçado, ainda conforme o portal, a tatuar as iniciais de dois dos patrões nas costelas, em um sinal de “posse” do indivíduo. Ele sofreu violência física, psicológica e sexual durante os 9 anos em que trabalhou para o trisal.

A segunda vítima dos três homens, também resgatada pela PF, é uma mulher transgênero de 29 anos. Ambas as vítimas foram atraídos por promessas de trabalho em troca de moradia e alimentação.

O trio também oferecia oportunidade de conclusão do Ensino Médio e de cursos profissionalizantes em uma instituição de ensino que mantinham.