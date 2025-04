PM é preso após denúncia de agressão por ex-namorada no Ceará

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No dia do ocorrido, a vítima estava em um bar da cidade com amigos, quando o soldado apareceu. A dentista, então, tentou deixar o local com seu carro próprio, mas foi seguida pelo homem.

No veículo, a dupla começou uma discussão, quando o policial teria agredido a vítima com dois socos no rosto. A briga só teria se encerrado quando a dentista gritou por socorro e chamou a atenção de pessoas que estavam próximas.