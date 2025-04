Homem é preso por lesão corporal contra companheira em Quixeramobim

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra o homem de 31 anos por lesão corporal no contexto de violência doméstica

Um homem de 31 anos foi preso nessa quinta-feira, 17, mediante o cumprimento de mandado de prisão por crime de lesão corporal contra a companheira. O caso foi registrado em Quixeramobim, a 212 quilômetros de Fortaleza.

O crime, que tem contexto de violência doméstica, aconteceu no domingo, 13. A vítima foi lesionada e a Justiça expediu o mandado de prisão que foi cumprido pelos policiais civis de Quixeramobim, com apoio da Polícia Judiciária do Interior Sul.