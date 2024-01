Pet acrobata, bebê forrozeiro e mais: confira as notícias mais fofas de 2023

Cearense de 2 anos comove hospital em que faz tratamento contra um câncer ao pedir um "cuscuz sorridente" no Dia do Desejo Crédito: Divulgação/Hospital do Câncer de Muriaé

Dentre todos os acontecimentos noticiados no ano de 2023 pelo O POVO, alguns chamaram atenção dos nossos seguidores pela dose de fofura e aconchego no coração que notícias proporcionaram. Bebês fingindo desmaio, cachorrinha atriz, menino com paralisia cerebral aprendendo a andar foram alguns dos destaques mais fofos do ano; confira: Em continuidade as nossas listas de retrospectiva de final de ano, O POVO selecionou as matérias mais fofas que vocês seguidores não se cansaram de curtir, comentar e compartilhar.

Notícias mais fofas de 2023 Vídeo: Professor cria rotina de exercícios e ajuda aluno com paralisia cerebral a andar O professor de educação física, Júlio Gonçalves, de 39 anos, emocionou o Brasil ao mostrar a evolução motora do pequeno Luiz Sousa, que convive com paralisia cerebral. Após uma série de exercícios e estímulos durante as aulas, Júlio registrou o momento em que Luiz consegue deixar a cadeira de rodas e andar pela primeira vez.