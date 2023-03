Bebê nasce empelicado e médico faz cócegas para despertá-lo em maternidade de Goiânia; veja vídeo

O nascimento de um bebê empelicado chamou atenção na maternidade de Anápolis, distante 55 quilômetros de Goiânia. O pequeno Guilherme Auak, filho da dona de casa Katia Sousa, nasceu envolto do saco gestacional.

O bebê Guilherme nasceu no dia 24 de março na maternidade Doutor Adalberto. Durante o parto, o médico responsável pelo nascimento retira a criança empelicada do ventre da mãe e faz cócegas no recém-nascido para retirá-lo do saco gestacional e assim despertá-lo.

Bebê nasce empelicado em MG; veja fotos

O registro do momento tem repercutido, pois o nascimento de bebês empelicados não é comum na área da obstetrícia. Katia, que já é mãe de outros dois meninos, publicou o vídeo nas redes sociais celebrando a chegada de Guilherme.



Veja vídeo do momento em que o bebê sai empelicado



O vídeo também foi compartilhado pela maternidade que pontuou a raridade do acontecimento, destacando que acontece 1 dentre 80 mil nascimentos.



Em sua conta no Instagram a mãe do pequeno Guilherme escreveu sobre o nascimento do quarto filho: "Nosso quarto amor, nosso presente, filho te amamos tanto. Obrigado por vir, por ser você nosso Guilherme Auak. Obrigada Deus por nos conceder tamanha bênção em nossas vidas".



