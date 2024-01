Menino Gui e a mãe são assaltados na saída do jogo do Vasco

Menino Gui acena para torcedores do Vasco momentos antes da família ser assaltada. Crédito: Reprodução / Instagram @guigandramoura

Tayane Gandra, mãe do menino Gui, relatou nas redes sociais que ela e o filho foram roubados após o jogo do Vasco, na madrugada desta quinta-feira, 7, ao saírem do estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Na publicação, Tayane expressou sua indignação com o episódio: "Um verdadeiro absurdo! Acabamos de ser assaltados saindo do São Januário! Colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro, uma criança!", escreveu ela. Ela detalha que foram levados todos os pertences da família e que houve muito "terror psicológico": "Celulares, relógios, aliança (foram levados), e muito terror psicológico. Deus nos proteja e nos ajude a batalhar e reconquistar o que nos foi tirado".