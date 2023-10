Após vencer câncer, vira-lata celebra aniversário com "aumigos" em festa temática do Flamengo

Com temática do Flamengo, o cachorro 'Amigo' comemora seu aniversário junto de seus 'cãopanheiros'. Crédito: Reprodução/Acervo pessoal

Qual seria a sua festa de aniversário dos sonhos? Para o vira-lata Amigo, o aniversário inesquecível teve boa companhia, animação e muito amor pelo Flamengo. O cãozinho encantou inúmeros internautas do Brasil com a comemoração temática que fez ao lado de dez "aumigos" para celebrar mais um ano de vida e a vitória contra o câncer. Os tutores Ana e Arilson Santos, moradores da zona rural de Paudalho, cidade a 46 quilômetros de Recife, em Pernambuco, organizaram toda a celebração, que ocorreu no dia 7 de outubro, com direito a bolo, doces, salgadinhos e vestimenta especial. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS | 10 mitos comuns sobre os cachorros

O aniversário de Amigo foi apenas um dos motivos para comemorar. Recentemente, o cão teve alta de longo tratamento clínico para um câncer. Os procedimentos incluíram a retirada de um tumor do focinho e sessões de quimioterapia. No vídeo da festa, que já soma mais de 77 mil visualizações e cerca de 11 mil curtidas no Instagram, Amigo, junto de seus “cãopanheiros”, esperam sentados os tutores terminarem de cantar parabéns para então "atacarem" a mesa cheia de guloseimas.

Confira o vídeo da festa que viralizou nas redes sociais Vira-lata flamenguista faz sucesso nas redes sociais com festa temática do rubro-negro Ana e Arilson cuidavam de Amigo desde de quando ele ainda era um cachorro de rua. A adoção ocorreu depois que o animal passou semanas desaparecido, e Arilson o encontrou debaixo de um carro e então decidiu levá-lo para casa. “Ele é muito bacana, muito ‘gente boa’, por isso que o nome dele ficou ‘Amigo’”, explica Ana. LEIA TAMBÉM | Tutora reencontra gato perdido há 10 anos após abrigo o resgatar das ruas nos EUA

Em maio de 2022, foi descoberto que Amigo tinha um tumor na região nasal e, após exames, o cão recebeu o diagnóstico de câncer. “O único problema foi que o Amigo ficou ‘muito abusado’, agora ele só quer ficar em cima da cama. Ele foi tão mimado e sentiu tanto que é amado, que ele está fazendo a gente de bobo”, conta Ana. Tutores que fizeram festa de aniversário do Flamengo para vira-lata já resgataram mais de 60 animais Juntos desde 1988, Ana e Arilson são naturais do Rio de Janeiro, mas já moraram em Rondônia e Minas Gerais antes de fixarem residência na região da Zona da Mata pernambucana A Zona da Mata é uma região de Mata Atlântica no litoral de Pernambuco. Abrange uma área de 8.641 quilômetros quadrados , em 2007. A cada mudança, a paixão pelo Clube de Regatas do Flamengo acompanhava o casal, juntamente com seus bichinhos de estimação.