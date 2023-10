Bebê 'forrozeiro' dança Luiz Gonzaga e conquista as redes sociais: ‘Nordestino raiz’

O Bebê 'forrozeiro' explodiu o "fofurômetro" das redes sociais ao som de Luiz Gonzaga; veja vídeo e conheça a história do pequeno Thiaguinho

O vídeo que viralizou é de quando Thiaguinho tinha apenas 10 meses de idade e, nele, o bebê mostra todo seu gingado ao som do “Rei do Baião”. Nos comentários, os internautas ressaltam que a criança é “ nordestino raiz” .

Com apenas três anos, "Thiaguinho" já é um sucesso na internet com seu entusiasmo e molejo dançando forró nas redes sociais. Um vídeo em que ele era bebê e dança “Sala de Reboco”, de Luiz Gonzaga , já alcançou 16 milhões de visualizações no Tiktok .

Em entrevista ao O POVO, a mãe da criança explicou: “A gente costumava escutar Luiz Gonzaga, principalmente o pai dele. O pai é muito fã, gostava de colocar ele para dormir cantando algumas músicas e assim ele foi se acostumando”.

O viral de Thiaguinho, o bebê 'forrozeiro'

A mãe de Thiaguinho conta que a publicação do vídeo do filho foi despretensiosa e não houve intenção de viralizar. Foi o pai da criança, Tercio Adelino, que criou um perfil no Tiktok e compartilhou o seu registro favorito do menino.

“Ele (marido) decidiu do nada postar o vídeo no Tiktok e foi quando viralizou. A gente não esperava. Coincidiu de ser o Dia do Nordestino (8 de outubro) a publicação”, contou Thaciana.

Para a mãe, o vídeo que bombou nas redes sociais é muito especial porque reflete características de Thiaguinho: “É um vídeo que diz muito da personalidade dele: desenrolado, que gosta de dançar, de brincar. Ele é muito conhecido na escola, sabe?”

Bebê 'forrozeiro' vai ter vida de influencer?

Com o sucesso no Tiktok, o vídeo de Thiaguinho também passou a repercutir em outras redes sociais. Por isso, a família também criou um perfil para seus registros no Instagram (@thiaguinho.almeid7).

Na escola da criança, as pessoas passaram a abordar Thiaguinho por conta de seu sucesso. “As professoras reconheceram e os próprios alunos também. Eles abordaram falando ‘Ele tá famoso, tem Tiktok’, quando a gente vai pegar ele na escola. Meu sobrinho do interior chegou a me pedir pra tirar foto dele (Thiaguinho) para mostrar para os amigos”, destacou Thaciana.