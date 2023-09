Conheça a cadelinha caramelo que ficou famosa por andar em muros e telhados: 'Espírito de esquilo'

A gravação foi feita em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , e publicada no Instagram de Marcos. Em entrevista ao O POVO , Marcos contou que a cadela é muito animada dentro de casa e que pula em diferentes locais. O tutor ainda pontua que Solange só não fugiu ainda porque o muro é alto para a pequena.

Confira a 'cachorra-aranha' escalando muros

O tutor contou que não esperava o viral do vídeo e que tem sido diferente acompanhar toda a repercussão. O trancista comemorou o viral de Solange com uma festinha para a cadela com o tema “tardezinha”.

Marcos revela que planeja continuar crescendo no Instagram e que quer ver Solange como uma influenciadora pet. O registro do dia 3 de setembro já conta com 3 milhões de visualizações e 276 mil curtidas.

Confira mais notícias