Chefe da maior milícia do RJ, Zinho se entrega à PF após negociações

Foragido desde 2018, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, tomou a frente de milícia na Zona Oeste do Rio após a morte do líder anterior, seu irmão, o Ecko

Luiz Antônio da Silva Braga, mais conhecido como Zinho , de 44 anos, se entregou à Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro, na tarde desse domingo, 24. Chefe da maior milícia do estado carioca, ele acumula 12 mandados de prisão e estava foragido da Justiça desde 2018.

Nos últimos meses, a PF realizou operações para capturar o miliciano. A mais recente ocorreu em 19 de novembro último, quando a defesa de Zinho negou, conforme o portal G1, que ele tenha liderado milícia.

Notas da PF, porém, indicam que a prisão de Zinho nesse domingo ocorreu após uma série de negociações entre a defesa do acusado, os agentes federais e a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro.

Zinho preso: líder de milícia do RJ

Zinho tomou a frente da milícia de Campo Grande, Santa Cruz e Paciência, na Zona Oeste do Rio, em 2021, dois meses após a morte do líder anterior e seu irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko, segundo o G1.

Antes de assumir a liderança do grupo criminoso, as atividades de Zinho envolviam lavagem de dinheiro na Baixada Fluminense. Empresas associadas à organização criminosa eram usadas para movimentar o dinheiro, como a Macla Comércio e Extração de Saibro, que faturou R$ 42 milhões entre 2012 e 2017, ainda de acordo com informações do G1.

Zinho preso: governador do RJ comenta

Após a prisão ocorrida nesse domingo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que Zinho é um “mafioso”.