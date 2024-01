GO: homem é agredido por seguranças e chutado por policiais em shopping

Nas imagens, o empresário João Antônio Jordão, de 32 anos, aparece sendo cercado pelos seguranças do local e imobilizado pelo pescoço. Agentes também cercam o homem, acertando ele com chutes.

O homem resiste à abordagem, mas acaba sendo algemado pelos agentes e chega a desmaiar. De acordo com g1, a Polícia Militar informou que os policiais estavam no local para prender um suspeito de furto.

O empresário, que não tinha envolvimento, presenciou a cena e teria questionado o trabalho da polícia, agredindo os militares.

Nas redes sociais, João se manifestou esclarecendo "que não foi agredido pelos policiais", mesmo apesar das imagens, e afirmando que abordagem aconteceu após "os seguranças desconfiarem de que ele estivesse gravando" a atuação contra o suspeito de furto.

Veja a íntegra da nota da PM ao G1:

"A propósito da solicitação sobre o ocorrido no dia (22/12) em um Shopping da região da 44, a Polícia Militar de Goiás informa:



Equipes da PMGO foram acionadas em virtude de um furto em uma das lojas, resultando na detenção do autor e na recuperação dos itens subtraídos.

Durante a condução do autor do crime, o indivíduo que aparece no vídeo, estava em uma loja e nada tinha haver com a situação. Porém iniciou questionamentos e posteriormente agrediu os policiais responsáveis pela prisão do autor de diversos furtos no local.