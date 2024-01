Acusado de matar agricultor é solto pela Justiça; homem havia sido preso no CE

O suspeito e a vítima trabalhavam juntos com extração de madeira e, após o desaparecimento de Júnior, o acusado teria vendido terras e bens dele

Um homem acusado de matar o agricultor "Júnior de Nereida", na Paraíba, no ano de 2022, teve a prisão preventiva revogada pela Justiça. Marcus Ulisses de Paulo foi preso em Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros de Fortaleza, mediante mandado cumprido no dia 5 de julho. Ele é apontado como responsável pela morte ocorrida em Itaporanga, distante distante 420 quilômetros da capital João Pessoa, na Paraíba.

A vítima, Luiz Weber Antony de Faria Júnior, de 60 anos, estava desaparecida desde agosto de 2022 e teve o corpo encontrado em abril de 2023.

As investigações da Polícia Civil da Paraíba apontavam que os dois trabalhavam juntos na extração de madeira e que, após o desaparecimento, o acusado vendeu as terras e bens da vítima e se passou por Júnior.