Homem dá soco em mulher que saía de banheiro em restaurante no Recife: "Pensou que eu era trans"

A pergunta indica que o suspeito teria identificado a vítima como uma mulher trans. Não há, por lei, proibição de que pessoas trans usem o banheiro de acordo com o gênero no qual se identificam .

Segundo o publicitário Hilario Júnior, a amiga havia ido ao banheiro do estabelecimento e, ao sair, foi confrontada por um cliente do local . "Você é homem ou mulher?", teria dito ele e, quando a vítima questionou o motivo da pergunta, o suspeito respondeu "porque você está no banheiro errado".

De acordo com o relato, o homem em seguida desferiu um soco, que atingiu o rosto da vítima. Uma discussão ocorreu após o ataque, mas, segundo Hilario, o suposto agressor foi escoltado até a saída por seguranças do bar e fugiu. Outro cliente registrou imagens do momento em que funcionários levam o suspeito para longe da discussão.

UM MULHER ACABOU DE SER AGREDIDA POR UM HOMEM AQUI NO GUAIAMUM GIGANTE



ELE QUESTIONOU SE ELA ERA HOMEM OU MULHER E DEU UM SOCO NA CARA DELA, COM A JUSTIFICATIVA DE QUE ELA ESTAVA NO BANHEIRO ERRADO - SENDO QUE ELA ESTAVA NO BANHEIRO FEMININO pic.twitter.com/fb8mxO2Bji — wemerson (@wemersonzinho18) December 24, 2023





A vítima sofreu ferimentos no rosto e teve os óculos quebrados pelo golpe. Ela registrou Boletim de Ocorrência, mas o suspeito ainda não foi identificado. Hilario publicou um vídeo na rede social X (antigo Twitter), no qual é possível ver o homem que teria cometido a agressão, e pediu auxílio para encontrá-lo.

"Ele pensou que eu era uma mulher trans usando o banheiro feminino. E ele estava com muito ódio, com muita raiva. [...] Após levar o murro, eu não caí, fiquei em pé, e então consegui correr. A minha reação foi correr e gritar que eu tinha sido agredida", disse a moça, que preferiu não se identificar, em entrevista ao portal g1.

A Secretaria da Defesa Social de Pernambuco foi procurada por O POVO, mas não respondeu até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.