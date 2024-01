Cantora gospel de 18 anos morre após colisão entre ambulância e carreta

Artista tinha fechado contrato com gravadora e ficado noiva este ano. Caso ocorreu no município de Ibirapitanga, na Bahia

A cantora gospel Aclécia Silva, de 18 anos, morreu após uma colisão entre uma ambulância e uma carreta, na BR-101, no município de Ibirapitanga, na Bahia, nessa quinta-feira, 21. A jovem iniciou a carreira após vencer um concurso para jovens talentos.

Nascida na Bahia, Aclécia ficou conhecida após vencer o projeto “Cante Kairós”. Em novembro deste ano, tinha fechado contrato com uma gravadora, pela qual lançou a música “A tua palavra”, recente sucesso nas plataformas musicais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Uma cantora talentosíssima, com um timbre único e com sua interpretação singular, fomos presenteados com a sua vida Aclécia e poder compartilhar de momentos com você realmente foi um presente", pronunciou-se a produtora responsável por gerenciar a carreira musical da artista, Kairós Music.