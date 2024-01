Clientes de banco fundado por Carlinhos Maia relatam problemas para sacar dinheiro

Acusações ganharam força nos últimos dias. Nesse sábado, 23, um usuário do X (antigo Twitter) fez uma publicação na plataforma contando que sua irmã havia sido "vítima" do empreendimento.

Além dessa publicação, é possível encontrar outras na plataforma. No geral, usuários reclamam que não conseguem usar o aplicativo da instituição ou que tiveram as contas zeradas.

O portal de notícias g1 chegou a conversar com alguns correntistas, que relataram que tiveram as aplicações retidas, que não conseguem fazer transferência de dinheiro depositado na instituição e que "há dias não conseguem contato com a empresa pelos canais de comunicação disponibilizados no site".

Só na plataforma Reclame Aqui há mais de 2.400 reclamações contra o banco, sendo 22,62% delas relacionadas a problemas com a conta em geral, dentre elas dificuldade de acesso.

"Gente pelo amor de Deus isso já está tirando minha paz, quero só meu dinheiro de volta e poder usar minha chave pix em outro banco", chegou a escrever uma correntista no site.

Carlinhos afirma ter se desligado da empresa

No sábado, 23, o humorista usou suas redes sociais para informar que havia se desligado da empresa, onde atuava como sócio-fundador até o ano passado. Ele ainda disse que ninguém estava sendo roubado pelo banco e que instituição estava falando com os clientes "para solucionar os problemas".