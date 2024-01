Tiroteio deixa nove pessoas feridas em avenida no Rio de Janeiro

Nove pessoas foram baleadas durante um tiroteio na Avenida Brasil em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo, 24. Informações são do portal de notícias G1.

Conforme apurado pela TV Globo, indivíduos em um carro branco saíram de um comunidade local e, após receberem ordem de parada por parte da Polícia Militar, começaram a atirar contra um ônibus para tentar fugir.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os tiros atingiram pessoas que estavam no veículo e em carros que passavam pela via no momento da ação. Seis feridos foram atingidos de raspão.