Médicos assassinados: qual relação entre facção e milícia no RJ?

O alvo do assassinato seria o miliciano Taillan de Alcântara Pereira Barbosa; entenda como o crime organizado é responsável pela morte de três médicos Crédito: Reprodução

Na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o assassinato de três médicos na madrugada da última quinta-feira, 5, tomou caminhos acentuados entre o crime organizado e a milícia carioca. No quiosque onde o crime ocorreu, a mesma mesa onde os médicos foram executados segue disponível, ainda com as marcas da violência que vitimou três pessoas. Às 6h da manhã, o ponto comercial alimentício, que fica aberto 24 horas, já funcionava normalmente apesar das cenas bárbaras de horas atrás. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um veículo para na via que passa em frente à mesa da vítima. Homens armados descem e atiram várias vezes contra os médicos, que não tiveram chance de defesa. Toda a ação de execução durou menos de um minuto.

Mais abaixo, confira o que se sabe sobre a investigação policial até agora e qual a relação entre o assassinato e o crime organizado do Rio de Janeiro. Médicos assassinados: principal linha de investigação

Conforme informações das autoridades, a principal linha de investigação era de que os quatro médicos foram baleados por engano – três morreram e um foi hospitalizado. A TV Globo apurou que a hipótese é a de que traficantes tinham como alvo um miliciano da região de Jacarepaguá que se parece com uma das vítimas, o médico Perseu Ribeiro Almeida. Seguindo tal linha de investigação, o alvo seria Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, que é filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado como um dos principais chefes de uma milícia que atua na Zona Oeste. Taillon chegou a ser preso em uma operação, no fim de 2020. Apesar de um dos assassinados ser irmão da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), já foi descartada a alternativa de ser um crime político.

De acordo com o portal g1, os principais suspeitos de participar da execução de médicos na praia da Barra da Tijuca vinham sendo observados há seis meses. Os corpos de dois deles — Philip Motta Pereira, o Lesk, e Ryan Nunes de Almeida, o Ryan — foram localizados em dois carros, também na noite de quinta-feira, 5.

A Delegacia de Homicídios (DH) informou que tentavam localizar um Fiat Pulse branco, usado no ataque contra os médicos. Segundo a apuração da DH, um modelo da mesma cor havia sido utilizado em outros assassinatos na região. Alguns desses criminosos, chefiados por Lesk, integram uma milícia que atua na região da Cidade de Deus e Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. Os milicianos atuam há três décadas na região e hoje disputam território com traficantes. Em dezembro do ano passado, em uma aliança com traficantes do Complexo da Penha, na Zona Norte, eles deram um golpe e se aliaram ao Comando Vermelho na favela.