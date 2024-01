Casal faz chá revelação de primeiro bebê com cuscuz, no Piauí

Juntos há quatro anos, Jéssica Melo e Aurélio Miguel descobriram o sexo do 1º filho com cuscuz, um dos desejos recorrentes da futura mãe durante a gravidez

Juntos há quatro anos, o casal Jéssica Melo e Aurélio Miguel descobriu o sexo do primeiro filho inusitadamente: com cuscuz . Em entrevista ao portal G1 Piauí, a futura mãe contou estar no quinto mês de gestação .

A organização do chá revelação foi feita por uma amiga de Jéssica Melo e Aurélio Miguel Crédito: Arquivo pessoal

O chá revelação foi organizado por uma amiga do casal, a primeira pessoa a descobrir o sexo do bebê e responsável por preparar o cuscuz. O prato foi feito com a tradicional massa de milho e massa de arroz com corante.

Ao comer o prato, veio a revelação: Jéssica e Aurélio esperam uma menina. “Nunca fomos tão felizes em dividir um cuscuz juntos! Que nossa princesa venha com muita saúde!”, escreveu o casal em publicação no Instagram.