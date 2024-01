Vaso comprado em brechó por R$ 19 é leiloado por mais de R$ 500 mil

O objeto, encontrado pela norte-americana Jessica Vincent, era uma obra rara do arquiteto Carlo Scarpa e foi vendida em leilão após descoberta

Quando a norte-americana Jessica Vincent entrou em um brechó Goodwill no estado da Virginia, Estados Unidos, não imaginou que o vaso colorido comprado por US$ 3,99 (cerca de R$ 19,62) era um objeto de arte raro.

Vincent notou marcas indicando uma produção italiana na cidade de Murano durante a compra. Após compartilhar fotos da peça e seu símbolo em um grupo do Facebook, a moradora de Richmond, Virginia, descobriu que o seu novo vaso era uma produção do arquiteto Carlo Scarpa.

“Na minha cabeça, pensei que talvez fosse uma peça de US$ 1 mil e US$ 2 mil. Eu sabia que era bom, mas não sabia que era a obra-prima que é no momento”, explicou a compradora para o USA Today.