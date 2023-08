5 receitas da culinária nordestina sem glúten

Além disso, é um ótimo exemplo da hospitalidade do povo nordestino que, geralmente, adora uma mesa farta com comidas típicas e se preocupa em servir bem os convidados. Para os intolerantes ao glúten, em especial, há diversas comidas tradicionais da região sem essa substância.

Mungunzá

Ingredientes

500 g de milho branco

2,5 l de água

2 xícaras de chá de açúcar

400 ml de leite de coco

5 colheres de sopa de leite condensado

4 canelas em paus

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque os grãos de milho e cubra com 2 litros de água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 45 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e adicione o restante da água, o leite de coco, o sal e a canela em paus e misture bem. Leve novamente ao fogo médio e cozinhe até engrossar. Por último, coloque o leite condensado e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva polvilhado com canela em pó.

Tapioca com carne-seca

Ingredientes

2 xícaras de chá de goma de tapioca hidratada

hidratada 1 colher de chá de queijo parmesão ralado

4 xícaras de chá de carne-seca desfiada e dessalgada

4 colheres de sopa de requeijão

100 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Em uma frigideira, espalhe a goma de tapioca de maneira uniforme. Leve ao fogo médio para fritar até ficar firme e, com a ajuda de uma colher, vire para fritar os dois lados. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o queijo parmesão, a carne-seca, o requeijão e o queijo muçarela e misture bem. Após, disponha a mistura sobre um dos lados da tapioca e feche dobrando ao meio. Sirva em seguida.

Arroz Maria Isabel

Ingredientes

500 g de arroz

500 g de carne-seca dessalgada e cortada em cubos

dessalgada e cortada em cubos 1 cebola descascada e picada

4 dentes de alho descascados e amassados

1 maço de cheiro-verde picado

2 pimentas-de-cheiro picadas

2 folhas de louro

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne-seca e doure. Acrescente o alho e a cebola e refogue até dourar. Junte o arroz e misture por 3 minutos, sem parar. Por último, coloque o cheiro-verde, as folhas de louro, o sal e as pimentas-de-cheiro e mexa para incorporar. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe até secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Cuscuz (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock) Cuscuz Ingredientes 2 xícaras de chá de farinha de milho flocada

1 colher de chá de sal

Água Modo de preparo Em um recipiente, coloque a farinha de milho e o sal e misture bem. Aos poucos, adicione a água e mexa até ela parar de desmanchar, sem ensopar a farinha. Cubra com um pano e deixe a massa descansar por 20 minutos. Após, com a ajuda de uma colher, mexa novamente a massa até ela ficar soltinha. Reserve.