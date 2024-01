Cerveja sem álcool faz mal? É realmente sem álcool? Quais benefícios?

Com consumo em alta, algumas dúvidas surgiram em relação à ingestão da cerveja sem álcool; confira se a bebida é segura e quais os benefícios

No ramo de cervejas em geral, algo que tem ganhado certo destaque e elevado sua apreciação entre os consumidores é a produção e distribuição de cervejas sem álcool ou com baixo teor alcoólico.

Sim . “As bebidas alcoólicas são prejudiciais para o nosso corpo, tanto na função hepática, gerando danos ao fígado, quanto na grande desidratação”, explicou, reforçando que é ruim também até para quem está na academia se exercitando, pois atrapalha no ganho muscular.

Caso o produto venha com níveis abaixo deste 0,5%, pode ser considerado tecnicamente como “não alcoólico” e, inclusive, levar 0% de álcool no rótulo.

Em comparação, o nutricionista analisou que uma lata de 350 ML teria 132 calorias e 20 g de carboidratos. Logo, essa concentração poderia ser equivalente a um pão “carioquinha”, tendo desta forma um excesso que poderia trazer doenças como diabetes, hipertensão ou algum tipo de gordura no fígado.

"Consumir de forma moderada e procurar um nutricionista para ele equilibrar consumo na dieta, pois em excesso pode contribuir no aumento de gordura na região abdominal", aconselhou sobre o consumo do produto em momentos de dietas.

Na opinião de Euclides, com o equilíbrio de no máximo cinco cervejas sem álcool, aliadas com uma dieta bem regrada, poderiam sim ser benéficas ao organismo.