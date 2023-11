Festa da filha de Zé Felipe e Virgínia tem bolo de R$ 58 mil

A filha mais nova de Zé Felipe e Virgínia completou um ano de idade com uma festa milionária. Ocorrida no domingo, 22, em um buffet localizado em Goiânia, capital de Goiás, a festa de aniversário de Maria Flor contou com a presença dos familiares e amigos do casal.

“Preparamos uma festa do jeitinho que ela merece, com tudo que tinha direito. Ela é o amor das nossas vidas, junto com a Maria Alice, claro! Minha maior conquista são minhas filhas e eu viverei o resto da minha vida fazendo tudo pra elas e por elas, igualmente, não existe diferença”, escreveu Virgínia em publicação no Instagram.

