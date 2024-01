Carteira de mais de meio século é encontrada em cinema dos EUA: ‘Volta no tempo’

Chris Escobar, proprietário do hotel Plaza Theatre, o mais antigo da cidade de Atlanta, nos EUA, entrou em uma aventura na busca de uma carteira de mais de meio século de idade.

Essa volta no tempo acontece porque uma carteira intocada há 65 anos foi encontrada em meio a escombros de uma reforma no banheiro do hotel de Chris. A carteira na cor vinho logo chamou atenção do proprietário que iniciou um processo de busca pelo dono do acessório.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escobar revelou que durante vários anos já encontraram objetos interessantes, mas uma carteira de mais de meio século foi diferente. “Era um portal de volta no tempo. E então, percebendo que isso estava faltando nesta família de pessoas reais, que moravam neste bairro há 65 anos, imagine se conseguíssemos encontrá-los”, contou à CNN.