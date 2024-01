Luva de Pedreiro termina relacionamento com namorada grávida

O influenciador Luva de Pedreiro e a bióloga Távila Gomes não estão mais juntos. A atualização do relacionamento foi confirmada pelo Extra nesta sexta-feira, 22.

De acordo com o site, o casal terminou o namoro após uma sequência de desentendimentos. Segundo o portal, a ex-namorada do influenciador também decidiu mudar o nome do futuro filho.

Na reta final da gravidez, foi divulgado que o futuro bebê iria se chamar Cristiano Ronaldo, em homenagem ao jogador de futebol que é ídolo de Luva.