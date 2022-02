Resultado do Enem 2021: Inep antecipa para hoje, 9, nota de provas; confira

O resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foi antecipado para ser divulgado hoje, 9. A nova data foi informada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame, em post em rede social. Segundo Inep, você já poderia consultar sua nota na Página do Participante. No entanto, o site do Instituto apresenta instabilidade e os estudantes não conseguem acessar o resultado do exame.



A divulgação também irá incluir os resultados de quem participou da reaplicação do Enem, em 9 e 16 de janeiro. No entanto, aqueles que fizeram o exame na condição de treineiro — isto é, no segundo ano do ensino médio — receberá o resultado apenas dois meses depois.

Sobre o assunto Ceará volta a liderar o número de aprovações no vestibular do ITA em 2022

Curso preparatório para o Enem abre vagas para bolsas integrais

Capes promove competição para alunos de alta capacidade

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os gabaritos oficiais e os cadernos das provas reaplicadas em janeiro (direcionada aos isentos do Enem 2020 que faltaram devido à pandemia de Covid-19, a quem faltou o Enem 2021 e a pessoas privadas de liberdade) foram divulgados pelo Inep há seis dias, no dia 19. É possível acessar os documentos por meio do site do órgão, conforme a data da prova, cor, número e formato de aplicação.

Como são calculadas as notas do Enem?

São cinco notas, uma para cada área do conhecimento. Elas são calculadas por meio de uma metodologia chamada Teoria de Resposta ao Item (TRI). Conforme o Inep, é utilizado o comportamento do candidato na prova.

A nota é definida levando em conta, além das questões acertadas, a dificuldade da questão que se erra e que se acerta, para avaliar a consistência das respostas do aplicante.

Como é calculada a nota da redação do Enem?



Uma das provas principais e que causa mais dúvida nos alunos é a de redação. Nela, a nota varia de zero a mil (1000). A redação é corrigida por dois corretores. Um não saberá a nota que o outro atribuiu ao texto. A nota atribuída será a soma dos pontos dados pelo corretor para as cinco competências da redação do Enem. Cada competência tem o valor de 200 pontos.

Se houver discrepância entre as notas, o resultado final será a média aritmética das notas totais dos dois corretores. Em caso de divergência acentuada entre as notas dadas por cada corretor, a redação será corrigida por uma terceira pessoa.

As áreas avaliadas são Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e redação.

Como posso usar a nota do Enem?

O Enem é usado principalmente como via de acesso às universidades públicas, através do Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Este ano, o sistema permitirá concorrer às vagas a partir de 6 de abril, na primeira edição - a listagem com as instituições e cursos participantes, além da quantidade de matrículas disponíveis, foi liberado em 5 de março.

Outra possibilidade é o ingresso em universidades particulares através de ações como o Programa Universidade Para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O primeiro concede bolsas de até 100% em instituições privadas, enquanto o segundo oferece um financiamento do curso, que após a formatura deve ser pago parcelado pelo estudante. Excepcionalmente em 2021, haverá três chamadas para estes programas.



Muitas universidades particulares também aceitam a nota do Enem em substituição ao vestibular. Nestes caso, no entanto, não há bolsa ou financiamento, e a nota é usada somente para ingresso na instituição, com o curso devendo ser pago normalmente.

Por fim, há universidades de fora do Brasil que também aceitam o Enem como forma de ingresso. Somente em Portugal, são mais de 50 instituições.



Tags