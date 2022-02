Fuvest 2022: nota de corte dos cursos mais concorridos da USP do último ano

Fuvest 2022: Medicina, Engenharia Aeronáutica e Relações Internacionais são alguns dos cursos com as notas mais elevadas na USP no Sisu; confira outras graduações

O Sistema de Seleção Unificado (Sisu) em 2022 ocorrerá 15 de fevereiro até às 23h59min do dia 18 de fevereiro do mesmo mês. Veja abaixo os cursos mais concorridos do último ano na Fundação Universitária pelo Vestibular (Fuvest), a principal forma de ingresso na Universidade de São Paulo (USP). A nota de corte usada é a final, divulgada pela universidade após todas as chamadas de candidatos. As notas exibidas são na modalidade Ampla Concorrência.



Cursos com maiores notas de corte da USP do último ano



Medicina (São Paulo): 80 pontos Medicina (Ribeirão Preto): 79 pontos Medicina (Bauru): 78 pontos Engenharia Aeronáutica (São Carlos): 70 pontos Relações Internacionais (São Paulo): 67 pontos Psicologia (São Paulo): 67 pontos Ciências Biomédica (São Paulo: 66 pontos

Psicologia (Ribeirão Preto): 65 pontos Audiovisual (São Paulo): 65 pontos

Engenharia (Politécnica - São Paulo): 64 pontos

Cursos com menores notas de corte da USP do último ano



Gestão Ambiental (São Paulo): 30 pontos Engenharia de Biossistemas (Pirassununga): 28 pontos Lazer e Turismo (São Paulo): 28 pontos Biblioteconomia (São Paulo): 27 pontos

Gerontologia (São Paulo): 27 pontos

Letras (São Paulo): 27 pontos Pedagogia (São Paulo): 27 pontos

Pedagogia (Ribeirão Preto): 27 pontos Química (Ribeirão Preto): 27 pontos

Geologia (São Paulo): 27 pontos

A nota de corte varia para cada curso, e é atualizada diariamente junto com as classificações dos candidatos. Ela representa a nota do último candidato classificado dentro das vagas daquele curso, ou seja: até aquele momento, pessoas com nota maior ou igual à de corte estão classificados, e pessoas com nota menor não estão classificados.

Além da nota de corte do Sisu, há também as notas de corte finais das próprias universidades. Elas servem somente como um guia, pois mudam todo ano, e representam, em cada curso, a nota da última pessoa a ter se matriculado naquele curso considerando os candidatos classificados do Sisu, os da lista de espera, e os do banco de suplentes, na edição anterior do Sisu.

