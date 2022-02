Sisu 2022: Nota de corte do Enem 2021; entenda como funciona

O resultado da nota de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 foi antecipado para hoje, 9. Assim, estudantes de todo o Brasil poderão concorrer à vagas em universidades públicas do País por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2022, a partir do próximo dia 15 de fevereiro.

Sisu 2022: nota de corte do Enem 2021; como funciona?

A nota de corte varia para cada curso, e é atualizada diariamente junto com as classificações dos candidatos. Ela representa a nota do último candidato classificado dentro das vagas daquele curso, ou seja: até aquele momento, pessoas com nota maior ou igual à de corte estão classificados, e pessoas com nota menor não estão classificados.

Além da nota de corte do Sisu, há também as notas de corte finais das próprias universidades. Elas servem somente como um guia, pois mudam todo ano, e representam, em cada curso, a nota da última pessoa a ter se matriculado naquele curso considerando os candidatos classificados do Sisu, os da lista de espera, e os do banco de suplentes, na edição anterior do Sisu.

Nota de corte: como é calculada a posição no Sisu 2022?

As posições de cada candidato são calculadas em ordem decrescente de nota, considerando as inscrições de cada modalidade. Elas são atualizadas uma vez por dia, geralmente de madrugada.

No entanto, a nota pode variar de acordo com os critérios de cada instituição de ensino superior. Algumas universidades dão peso maior às provas do Enem com áreas relacionadas a cada curso, como Matemática para cursos de Engenharia e Linguagens e Códigos para faculdades de Letras.

Outras também podem considerar critérios especiais. No Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do Ceará (IFCE), por exemplo, é concedido um adicional de 10% na nota do Enem a estudantes que tenham concluído o Ensino Médio no Ceará, e outro, de 20%, a estudantes que residam na mesma região metropolitana que a sede na qual estão pleiteando vagas.

