RJ: gêmeos nascem em bolsas amnióticas separadas e intactas

Fenômeno conhecido por "nascimento empelicado" é raro na obstetrícia, pois bolsa costuma se romper antes do parto; irmãos nasceram saudáveis e já estão em casa com a mãe

Uma situação rara aconteceu no final de outubro na cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Dois irmãos gêmeos nasceram com a bolsa amniótica intacta. As informações são do portal G1.

Os bebês Théo e Gael vieram ao mundo em parto por cesárea, agendado pela mãe, Beatriz. Na hora da operação veio a surpresa: ambos estavam envoltos pelas bolsas amnióticas, separadas, que seguiam intactas.

O fenômeno, conhecido por "nascimento empelicado" (de "película", devido ao revestimento da bolsa amniótica), é raro na obstetrícia: estima-se que ocorra em cerca de uma vez a cada 80 mil partos. No caso dos irmãos, ainda mais especial, por acontecer em uma gestação de gêmeos.

A raridade acontece porque a bolsa amniótica costuma se romper no processo do parto. Em cerca de 10% dos casos essa ruptura é repentina, o famoso "estouro" da bolsa, que causa o vazamento do líquido amniótico. No restante das situações, ela se parte durante o trabalho de parto ou a cirurgia cesariana.

Presente no momento, a fotógrafa Julianna Pereira narrou a emoção do momento, que vai ficar "guardado em sua memória". "Um acontecimento lindo e raríssimo! Eu e toda equipe ficamos super empolgados. E eu foquei para fazer o melhor clique possível. Afinal, eu era os olhos da família ali", disse em entrevista ao O POVO.

O nascimento empelicado não oferece riscos à saúde dos bebês nem da pessoa parturiente. O fato representa apenas uma curiosidade estética, pois é possível observar o nascituro da mesma forma em que ele estava dentro do útero.

Gael nasceu com 2,35 kg, e Théo com 2,63 kg. Ambos os bebês estão saudáveis e já foram para casa, junto à mãe.

(Colaborou Leonardo Maia)

